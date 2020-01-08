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Зеленський доручив Рябошапку відкрити справу через авіакатастрофу

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:28
Зеленський доручив Рябошапку відкрити справу через авіакатастрофу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту

Президент Володимир Зеленський дав доручення генеральному прокурору Руслану Рябошапку відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Про це він написав на Telegram-каналі.

Зеленський заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.

"Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - написав він.

Нагадаємо, і РНБО повідомили, що на борту літака, який розбився в Ірані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані.

У свою чергу, Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ.

Раніше видання Daily Mail припустило, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

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Новини України Володимир ЗеленськийавиакатастрофаРуслан Рябошапка
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