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У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко

07:08 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко Фото: енергетики досліджують пошкодження (Getty Images)
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Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням, через це проблеми виникли і з теплом та водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Внаслідок нічної атаки ворог пошкодив енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині. За словами Кличка, ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна.

Збої в енергосистемі позначилися на роботі систем тепло- та водопостачання в Києві.

О 07:05 у Києві запровадили екстрені відключення світла, повідомили в застосунку YASNO. Графіки не діють.

У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко
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Фото: сповіщення від компанії Yasno (РБК-Україна)

В енергокомпанії пояснили, що для балансування енергосистеми світло вимикають в більших обсягах, ніж передбачено графіками, і пообіцяли повідомити, щойно ситуація стабілізується.

Цієї ночі Росія тричі атакувала Київ балістичними ракетами. Перша атака сталася ще ввечері 6 листопада, а вдруге, за словами Кличка, ворог цілив по об'єктах інфраструктури в передмісті. У Солом'янському районі столиці внаслідок ударів травмовано трьох людей, серед них дитину.

Про те, що Москва готує удар по мостах та енергетиці, Зеленський попереджав напередодні.

Напередодні між київською та центральною владою загострилася суперечка щодо підготовки столиці до зими. Кличко звернувся до президента і закликав припинити шукати винних. За його словами, публічні звинувачення та брак взаємодії між рівнями влади заважають працювати під час російських атак.

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