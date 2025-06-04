Зеленський про погрози Путіна: показує середній палець всьому світу

Після операції СБУ "Павутина" Кремль заговорив про "відповідь". У Росії відчувають безкарність і без рішучого тиску агресор не зупиниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що багато хто говорив із Росією і на різних рівнях, але жодні переговори не призвели навіть до зупинки війни, не кажучи вже про надійний мир.

"На жаль, (російський диктатор Володимир - ред.) Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію", - зауважив президент.

Водночас зеленський наголосив, що насправді саме Росія повинна шукати миру.

"Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну - велику ціну, і найвищу саме для агресора. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл - дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", - зазначив глава України.

Та наголосив, що саме тому в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари.

"Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир", - підкреслив він.

Ба більше, президент підкреслив, що якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність.

"А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", - підсумував глава України.