Зеленський про погрози Путіна: показує середній палець всьому світу
Після операції СБУ "Павутина" Кремль заговорив про "відповідь". У Росії відчувають безкарність і без рішучого тиску агресор не зупиниться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський наголосив, що багато хто говорив із Росією і на різних рівнях, але жодні переговори не призвели навіть до зупинки війни, не кажучи вже про надійний мир.
"На жаль, (російський диктатор Володимир - ред.) Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію", - зауважив президент.
Водночас зеленський наголосив, що насправді саме Росія повинна шукати миру.
"Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну - велику ціну, і найвищу саме для агресора. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл - дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", - зазначив глава України.
Та наголосив, що саме тому в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари.
"Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир", - підкреслив він.
Ба більше, президент підкреслив, що якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність.
"А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", - підсумував глава України.
Нагадаємо, що раніше сьогодні президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Путіним.
Вони зокрема обговорили удари СБУ по стратегічній авіації РФ. Після розмови Трамп повідомив, що Путін нібито "дуже рішуче" заявив, що він "буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми".
Варто відзначити, що під час цієї розмови Трамп також нібито сказав Путіну, що не знав про плани СБУ атакувати аеродроми.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, що цієї неділі, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну історичну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, які ворог використовує для ударів по українській території.
Безпілотники вразили чотири військові бази і як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено більш як 40 літаків стратегічної авіації РФ.
Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Зауважимо, що в СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.
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