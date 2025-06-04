"Змушений відповісти": Путін поскаржився Трампу через удари СБУ по літаках

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.

"Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин", - написав Трамп.

За його словами, вони обговорили "напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами".

"Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми", - заявив Трамп.

Окрім того, політики обговорили Іран та ядерну зброю країни.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і в цьому питанні, я вважаю, ми зійшлися в думках. Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти в якнайшвидшому вирішенні цього питання. Я вважаю, що Іран затягує прийняття рішення з цього дуже важливого питання, а нам потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни", - написав президент США.