Трамп нібито сказав Путіну, що не знав про плани СБУ атакувати аеродроми

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорювали українську операцію "Павутина".

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

"Трамп знову підтвердив, що американці не були про це (удари по військових аеродромах - ред.) заздалегідь проінформовані", - заявив Ушаков.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, на низці аеродромів Росії пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що аеродроми перебували під атакою дронів, які запустила Служба безпеки України. Такі безпілотники сховали в модульних будиночках, які перевозили вантажівки.

Унаслідок української операції в Росії було пошкоджено або знищено 41 літак.

При цьому президент України Володимир Зеленський розповів, що половину з них Росія відремонтувати не зможе.

Як зазначав глава української держави, такий удар допомагає змінювати риторику США, зокрема про те, що в українців нібито немає карт.

До слова, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 4 червня, під час своїх скарг уряду на "теракти" України навіть не згадав таку операцію.

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