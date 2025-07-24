Зеленський погодив законопроєкт, що може змінити правила для НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту, який має гарантувати незалежність НАБУ та САП, посилити антикорупційну систему й захистити її від будь-якого російського впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що текст даного законопроекту є збалансованим.

"Найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - підкреслив глава України.

Він також додав, що наразі українцям важливо зберігати єдність.

"Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував він.

Законопроект 13531

Зауважимо, що за даними нардепа Ярослава Железняка, станом на зараз у Верховній Раді зареєстрували інший законопроєкт, а саме під №13531 "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".

"Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", - додав він.