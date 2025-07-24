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Зеленський погодив законопроєкт, що може змінити правила для НАБУ та САП

Україна, Четвер 24 липня 2025 15:05
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Зеленський погодив законопроєкт, що може змінити правила для НАБУ та САП Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту, який має гарантувати незалежність НАБУ та САП, посилити антикорупційну систему й захистити її від будь-якого російського впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що текст даного законопроекту є збалансованим.

"Найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - підкреслив глава України.

Він також додав, що наразі українцям важливо зберігати єдність.

"Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував він.

Законопроект 13531

Зауважимо, що за даними нардепа Ярослава Железняка, станом на зараз у Верховній Раді зареєстрували інший законопроєкт, а саме під №13531 "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".

"Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", - додав він.

Закон про НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав документ у той же день, а вже 23 липня він набрав чинності.

Це рішення викликало активну реакцію громадськості: у різних містах України відбулися акції протесту.

На цьому тлі Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про те, що російські спецслужби можуть використати ситуацію для дестабілізації - зокрема, через спроби спровокувати конфлікти під час протестів.

У Центрі протидії дезінформації також застерегли, що російська пропаганда вже маніпулює інформацією щодо мітингів - зокрема публікує змінені зображення, намагаючись створити враження, що акції спрямовані безпосередньо проти президента.

Зауважимо, що на таку провокацію вже повелась ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Грін на своїй сторінці в Х заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його відмови закінчити війну в Україні.

Втім українці швидко спростували ці заяви.

Тим часом у спеціальному роз’яснювальному матеріалі видання РБК-Україна проаналізували суперечливі положення закону та пояснили, які альтернативні варіанти пропонує глава держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир Зеленський НАБУ
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