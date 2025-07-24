Зеленский согласовал законопроект, который может изменить правила для НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП, усилить антикоррупционную систему и защитить ее от любого российского влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что текст данного законопроекта является сбалансированным.

"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - подчеркнул глава Украины.

Он также добавил, что сейчас украинцам важно сохранять единство.

"Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - подытожил он.

Законопроект 13531

Заметим, что по данным нардепа Ярослава Железняка, по состоянию на сейчас в Верховной Раде зарегистрировали другой законопроект, а именно под №13531 "по восстановлению институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".

"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - добавил он.