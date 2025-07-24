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Зеленский согласовал законопроект, который может изменить правила для НАБУ и САП

Украина, Четверг 24 июля 2025 15:05
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Зеленский согласовал законопроект, который может изменить правила для НАБУ и САП Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП, усилить антикоррупционную систему и защитить ее от любого российского влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что текст данного законопроекта является сбалансированным.

"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - подчеркнул глава Украины.

Он также добавил, что сейчас украинцам важно сохранять единство.

"Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - подытожил он.

Законопроект 13531

Заметим, что по данным нардепа Ярослава Железняка, по состоянию на сейчас в Верховной Раде зарегистрировали другой законопроект, а именно под №13531 "по восстановлению институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".

"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - добавил он.

Закон о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора.

Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля он вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.

На этом фоне Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию для дестабилизации - в частности, через попытки спровоцировать конфликты во время протестов.

В Центре противодействия дезинформации также предостерегли, что российская пропаганда уже манипулирует информацией о митингах - в частности публикует измененные изображения, пытаясь создать впечатление, что акции направлены непосредственно против президента.

Заметим, что на такую провокацию уже повелась ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин.

Грин на своей странице в Х заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.

Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.

Тем временем в специальном разъяснительном материале издания РБК-Украина проанализировали противоречивые положения закона и объяснили, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.

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