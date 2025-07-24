Конгресменка Грін поширила фейк про протести в Києві: українці не змовчали

Одіозна ультраправа конгресменка США Марджорі Тейлор Грін поширила неправдиву інформацію про масові протести у Києві. Втім українці швидко спростували ці заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в X .

Грін заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його відмови закінчити війну в Україні.

Грін опублікувала в Х відео, на якому протестувальники вигукують: "Руки геть від НАБУ!", які були зняти під час мітингу після прийняття скандального закону №12414, що знизило незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак конгресменка вирішила, що масові протести у Києві спалахнули нібито саме через Зеленського.

"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади!", - написала вона.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) July 22, 2025

Ба більше, вона закликала США припинити фінансування та постачання зброї до України.

Проте у коментарях українці пояснили Грін, що вона помиляється, і що причина протестів не Зеленський, а закон, що послаблює НАБУ і САП.

На даний фейк в коментарях під дописом відреагували волонтери й громадські діячі, зокрема Сергій Стерненко та Ігор Ланченков.