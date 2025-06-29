ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість

Неділя 29 червня 2025 23:35
UA EN RU
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість Ілюстративне фото: в Україні з'явиться новий підрозділ ППО (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Україна формує підрозділи протиповітряної оборони, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами.

Про це повідомив український військовослужбовець, речник командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Уточнюється, що останнім часом постійно зростає інтенсивність авіаударів РФ по населених пунктах України із застосуванням безпілотників типу "Шахед" і фальшдронів, які націлені на дезорієнтацію українських сил ППО.

"Останнім часом Російська Федерація відправляє безпілотники на висоті близько 2 кілометрів. Саме тому нашим мобільним підрозділам стає дедалі складніше перехоплювати безпілотники "Шахед", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що легше ідентифікувати та стріляти по дронах, коли ті летять нижче. Як зазначив Ігнат, спочатку вони виявляються акустично, після чого візуально і за допомогою тепловізійних камер, а також прицільних пристроїв.

"Відкривати вогонь по них ефективно тільки тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра", - додав він.

Зазначено, що для перехоплення "Шахедів", які літають швидше багатьох інших дронів, Україні потрібні спеціальні безпілотники. У зв'язку з цим експерти наполягають на необхідності масового виробництва систем оборони, які дадуть змогу захистити українські села та міста.

"Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст у глибині країни за допомогою систем ППО, оснащених безпілотниками-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів безпілотників", - підкреслив Ігнат.

Виробництво дронів в Україні

Українські компанії з моменту початку повномасштабної війни активно розробляють і виробляють дрони різних типів: від розвідувальних до ударних.

Також акцент робиться на дронах-камікадзе. Крім власних розробок, Україна співпрацює з міжнародними партнерами.

Раніше заступник глави Міністерства оборони України Олександр Козенко розповів, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень, оскільки щорічно оборонно-промисловий комплекс здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Зброя в Україні Дрони
Новини
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу