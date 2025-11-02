У ЗСУ з’явиться командування безпілотних систем ППО: що відомо

У ЗСУ триває посилення системи протидії ворожим ударним безпілотникам. У складі Повітряних Сил буде сформовано Командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке координуватиме роботу нових підрозділів дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов провів нараду, під час якої обговорили результати застосування дронів-перехоплювачів та визначили пріоритети подальшого розвитку цієї системи.

"Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців і створюються навчальні потужності для якісного тренування операторів", - зазначили у Генштабі.

Окрему увагу приділено технічному дооснащенню вертольотів новими системами виявлення та ураження дронів противника. Також у завдання протидії залучають легкомоторну авіацію, що дозволить ефективніше збивати безпілотники на більших висотах.

У ЗСУ наголосили, що робота над розгортанням сучасної системи ППО триває постійно, адже противник безперервно вдосконалює свої засоби ураження та змінює тактику застосування.

"Сили оборони системно працюють над підвищенням ефективності знищення ворожих безпілотників", - підкреслили у Генштабі.

Розширення ППО

Ще у червні стало відомо, що Україна формує підрозділи протиповітряної оборони, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами. Зазначено, що для перехоплення "Шахедів", які літають швидше багатьох інших дронів, Україні потрібні спеціальні безпілотники.