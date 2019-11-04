Зеленский подписал свой закон о судебной реформе

Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект своего авторства №1008 - о судебной реформе. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом регулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Стоит также отметить, в законе предусмотрено создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).

Напомним, ранее законопроект одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты приняли во втором чтении судебную реформу президента Владимира Зеленского. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Подчеркнем, в Раду внесли проекты постановлений, которыми предлагалось отменить принятие судебной реформы главы государства. Однако Рада 31 октября разблокировала подписание законопроекта №1008 для главы парламента и соответственно президента.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Стоит отметить, что Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.