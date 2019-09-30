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Верховный суд просит отложить закон Зеленского о судебной реформе

Новости » Политика    30.09.2019 - 16:35
Верховный суд просит отложить закон Зеленского о судебной реформе
Фото: здание ВСУ (РБК-Украина)

Верховный Суд предлагает отложить рассмотрение до получения заключения Венецианской комиссии

Верховный суд просит отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Верховного суда.

Сообщается, что Верховный Суд обратился к президенту Украины и главе Верховной Рады Украины с предложением получить экспертное заключение о законопроекте № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления" перед голосованием за проект Закона во втором чтении.

"Надеясь на искренность намерений о улучшениях правосудия в Украине, Верховный Суд предлагает отложить рассмотрение законопроекта № 1008 до получения соответствующего заключения Венецианской комиссии и проведение консультаций с судебной ветвью власти", - говорится в сообщении.

Верховный Суд сообщает, что таких консультаций между ветвями власти "пока не произошло".

Добавим, что на необходимости проведения консультаций настаивают и международные партнеры Украины. Так, исполняющая обязанности Главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук призвали начать тщательный консультативный процесс о законопроекте № 1008.

Напомним, Верховная рада приняла проект закона президента Владимира Зеленского про судебную реформу за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада планирует внести изменения в закона о Высшем антикоррупционный суд: парламент принял за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025. За его принятие проголосовали 345 парламентариев.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды.

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