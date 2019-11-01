На подпись Зеленскому передали его судебную реформу

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект ранее подписал спикер парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект его авторства №1008 - о судебной реформе. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 31 октября разблокировала подписание законопроекта №1008 - судебной реформы авторства президента Владимира Зеленского.

Так, 16 октября народные депутаты приняли во втором чтении судебную реформу президента Владимира Зеленского. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Подчеркнем, в Раду внесли проекты постановлений, которыми предлагалось отменить принятие судебной реформы главы государства.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Стоит отметить, что Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.