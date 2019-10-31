Рада разблокировала подписание судебной реформы Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Подписание закона разблокировано для Разумкова и Зеленского

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №1008 - судебной реформы авторства президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, нардепы не поддержали проекты постановлений №№1008-П, 1008-П1, 1008-П2 "Об отмене решения Верховной рады Украины от 16.10.2019 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления". За проекты проголосовали 71, 64 и 73 депутата ВР соответственно при 226 минимально необходимых.

Теперь подписание закона разблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты приняли во втором чтении судебную реформу президента Владимира Зеленского. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Стоит отметить, что Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.