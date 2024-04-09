Зеленський про плани Путіна по захопленню Харкова: робимо все можливе, щоб цього не сталося
Російський диктатор Володимир Путін бажає захопити Харків, але Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
Видання вказує, що Харків має велике символічне значення, тому Путін хотів його захопити. Президент Зеленський сказав, що Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.
"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває як тварина: якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Його бажання - захопити всю Україну", - додав президент.
Так президент України сказав, що Путін готовий усе знищити і готовий убити багато людей заради своєї мети.
"Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", - додав Зеленський, маючи на увазі бої за Харків.
Росія б'є по Харкову і чутки про наступ на місто
Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.
Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.
Днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.
Голова ОВА Олег Синєгубов у коментарі РБК-Україна заявив, що плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня ведуться роботи з посилення обороноздатності міста.
Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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