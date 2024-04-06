Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки

Росіяни атакували Україну крилатими ракетами, "Калібрами" з Чорного моря, а також безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки є "прильоти", жертви та постраждалі.

Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал поліції Харківської області, Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА), Telegram-канал мера Макарова Вадима Токаря, Telegram-канал "Суспільне Хмельницький".

Атака росіян по Україні

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ.

Також російські війська атакували Україну шістьма ракетами різних типів:

трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області;

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації із Саратовської області;

однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Харківська область

У Харкові вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська попали поряд із житловою забудовою у Шевченківському районі.

"Внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються. Щонайменше семеро людей отримали поранення", - написав Синєгубов.

Начальник головного управління національної поліції Харкова Володимир Тимошко повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами С-300.

"Вночі рашисти вдарили по Харкову ракетами С-300. По сплячому місту. Після опівночі житловим кварталом у Шевченківському районі російські нелюди випустили дві ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300", - повідомили в поліції.

Невдовзі обласний центр росіяни атакували дронами. У місті були вибухи, працювала ППО.

t.me/mvs_ukraine

Вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих та загиблих.

"Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 10 поранених", - заявив Терехов.

Також Олег Синєгубов написав уточнені дані.

"Наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями", - написав голова Харківської ОВА.

Запорізька область

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували обласний центр ракетами.

"Другу добу ворог масовано атакує Запоріжжя. Вранці росіяни направили на місто ракети. Пошкоджено промислові підприємства. Попередньо обійшлося без постраждалих", - повідомив Федоров.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про пошкодження житлових будинків, медустанов та освітніх закладів.

"Після ранкової атаки ворога у місті зафіксовано пошкодження навчальних та медичних закладів, а також житлових будинків (переважно це - вибиті вікна). Ніхто з людей цього разу не постраждав", - написав секретар.

Фото: наслідки атаки росіян по Запоріжжю (t.me/kurtievofficial/18457)

Київська область

Російські війська атакували Київську область дронами. Повідомляється про роботу системи ППО.

"Зафіксовано рух ворожих безпілотників! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у КОВА.

У селищі Макарів під Києвом уламками пошкоджені приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає.

Хмельницька область

Вибухи також чули мешканці Хмельницької області. Повітряні Сили повідомляли про безпілотник у напрямку регіону.

Робота Повітряних Сил

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, збито дві крилаті ракети, "Калібр" та 28 дронів.

"Внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних безпілотників Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.