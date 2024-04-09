П'ять елементів захисту Харкова. Експерт назвав необхідне для ефективної боротьби з атаками РФ

Фото: як можна зменшити атаки РФ по Харкову (GettyImages)

Для захисту Харкова необхідні комплексні дії, які зможуть убезпечити східне прикордонне місто від безперервних атак РФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".