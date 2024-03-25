У Харкові через обстріл достроково відключають опалення: названо дату

У Харкові достроково завершать опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

Він зауважив, що відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня, тобто - 26 березня .

За його словами, тільки це дозволить забезпечити місто електроенергією для максимальної кількості споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян.

"І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону ", - зазначив Терехов.

Вато зауважити, що станом на 24 березня світло у Харкові після масштабної атаки РФ відновили лише 40% споживачів, а тепло - 60%. Водопостачання повернули майже у всі будинки.

Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня серед інших українських міст здійснили масовану атаку по території Харкова та області міста.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.



Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками - тимчасово для стабілізації ситуації.

Так, у місті запровадили графіки відключень світла, а в перший день повідомлялось про відсутність інтернету та зв'язку в багатьох районах.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що після масованої атаки РФ 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.

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