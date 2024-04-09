Зеленский о планах Путина по захвату Харькова: делаем все возможное, чтобы этого не произошло

Российский диктатор Владимир Путин желает захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Издание указывает, что Харьков имеет большое символическое значение, поэтому Путин хотел его захватить. Президент Зеленский сказал, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Путин понимает только силу. Он чувствует как животное: если ты не можешь защитить себя, он разрушит еще больше. Его желание - захватить всю Украину", - добавил президент.

Так президент Украины сказал, что Путин готов все уничтожить и готов убить много людей ради своей цели.

"Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - добавил Зеленский, имея в виду бои за Харьков.