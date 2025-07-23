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Зеленський після удару по енергетиці в Сумах: обговоримо це з РФ у Туреччині

Сумська область, Середа 23 липня 2025 16:19
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Зеленський після удару по енергетиці в Сумах: обговоримо це з РФ у Туреччині Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через атаку російських дронів на Сумщині понад 220 тисяч абонентів залишилися без світла. Бригади енергетиків від ранку працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент пояснив, що сьогодні, 23 липня, весь день після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи в Сумській області.

"Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення", - додав він.

За словами президента, дрони влучили в енергетичну інфраструктуру, через що більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.

"Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини.

"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла. Так, у ніч на 23 липня через удари російськими дронами електропостачання обмежили в Сумській області

В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.

Тим часом на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів також зникло світло.

Зустріч Росії та України в Туреччині

Варто зауважити, що протягом цього року Україна та Російська Федерація провели вже два раунди переговорів. Третій - очікується сьогодні, 23 липня.

Раніше Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Як розповіло джерело РБК-Україна, українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Водночас у Кремлі стверджують, що їх зустріч можлива після узгодження проєктів меморандумів Києва та Москви.

Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог Максим Несвітайлов.

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