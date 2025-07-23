Зеленський після удару по енергетиці в Сумах: обговоримо це з РФ у Туреччині
Через атаку російських дронів на Сумщині понад 220 тисяч абонентів залишилися без світла. Бригади енергетиків від ранку працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент пояснив, що сьогодні, 23 липня, весь день після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи в Сумській області.
"Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення", - додав він.
За словами президента, дрони влучили в енергетичну інфраструктуру, через що більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.
"Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання", - зазначив президент.
Зеленський повідомив, що станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини.
"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.
Нагадаємо, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла. Так, у ніч на 23 липня через удари російськими дронами електропостачання обмежили в Сумській області
В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.
Тим часом на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів також зникло світло.
Зустріч Росії та України в Туреччині
Варто зауважити, що протягом цього року Україна та Російська Федерація провели вже два раунди переговорів. Третій - очікується сьогодні, 23 липня.
Раніше Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.
Як розповіло джерело РБК-Україна, українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Водночас у Кремлі стверджують, що їх зустріч можлива після узгодження проєктів меморандумів Києва та Москви.
Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог Максим Несвітайлов.
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