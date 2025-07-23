Зеленський після удару по енергетиці в Сумах: обговоримо це з РФ у Туреччині

Через атаку російських дронів на Сумщині понад 220 тисяч абонентів залишилися без світла. Бригади енергетиків від ранку працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент пояснив, що сьогодні, 23 липня, весь день після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи в Сумській області.

"Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення", - додав він.

За словами президента, дрони влучили в енергетичну інфраструктуру, через що більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.

"Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини.

"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.