Полтавську область накрила негода: люди залишилися без світла
У ніч на 23 липня на Полтавську область обрушилася негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заяву голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.
Він повідомив, що населені пункти знеструмлені через різкі пориви вітру та грозу, які пронеслися над областю.
"Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад", - повідомив він.
Когут також представив дані "Полтаваобленерго", згідно з якими без електрики залишилося 1297 абонентів.
Зазначено, що над відновленням електропостачання в населених пунктах уже працюють спеціальні служби.
Хто ще залишився без світла 23 липня
У ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах. Але це сталося не через несприятливі погодні умови, а через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".
В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.
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