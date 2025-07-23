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Зеленский после удара по энергетике в Сумах: обсудим это с РФ в Турции

Сумская область, Среда 23 июля 2025 16:19
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Зеленский после удара по энергетике в Сумах: обсудим это с РФ в Турции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за атаки российских дронов в Сумской области более 220 тысяч абонентов остались без света. Бригады энергетиков с утра работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент пояснил, что сегодня, 23 июля, весь день после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы в Сумской области.

"Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому в области энергетики, кто восстанавливает условия для нормального энергообеспечения", - добавил он.

По словам президента, дроны попали в энергетическую инфраструктуру, из-за чего более 220 тысяч абонентов в Сумской области остались без электричества.

"Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть поставок", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумской области.

"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света. Так, в ночь на 23 июля из-за ударов российскими дронами электроснабжение ограничили в Сумской области

В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключения света некоторые медучреждения работали на генераторах.

Тем временем на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов также пропал свет.

Встреча России и Украины в Турции

Стоит заметить, что в течение этого года Украина и Российская Федерация провели уже два раунда переговоров. Третий - ожидается сегодня, 23 июля.

Ранее Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как рассказал источник РБК-Украина, украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. В то же время в Кремле утверждают, что их встреча возможна после согласования проектов меморандумов Киева и Москвы.

Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог Максим Несвитайлов.

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