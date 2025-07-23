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Переговори у Стамбулі: джерело розкрило головну тему зустрічі

Середа 23 липня 2025 13:49
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Переговори у Стамбулі: джерело розкрило головну тему зустрічі Фото: Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Українська делегація під час переговорів з російською стороною у Стамбулі планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомило проінформоване джерело РБК-Україна.

"Головна тема - зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала", - заявило джерело.

Варто додати, що, сьогодні, 23 липня, у Стамбулі очікується третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Окремо варто додати, що, за словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч Зеленського та Путіна можлива після узгодження проєктів меморандумів Києва та Москви.

Переговори України та Росії

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки (США), Вашингтон посилив зусилля щодо дипломатичного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Американська адміністрація організувала серію окремих зустрічей з українськими та російськими представниками, на яких піднімалося питання запровадження безумовного режиму припинення вогню. Водночас Кремль цю ініціативу одразу відкинув.

Незважаючи на це, Київ і Москва продовжили прямий діалог. Уже відбулося два раунди переговорів. Під час другого, який проходив 16 травня, сторони узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Цей обмін було реалізовано в три етапи - з 23 по 25 травня.

Про те, які очікування пов’язані з третім етапом перемовин, розповів у коментарі для РБК-Україна політолог і фахівець із міжнародної політики Максим Несвітайлов.

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