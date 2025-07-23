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“Зберігайте інформаційну тишу”: через удари РФ на Сумщині обмежили світло

Сумська область, Середа 23 липня 2025 11:53
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“Зберігайте інформаційну тишу”: через удари РФ на Сумщині обмежили світло Фото: росіяни вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 23 липня російські війська атакували об'єкт "Сумиобленерго", завдавши удару дронами-камікадзе. Частина споживачів у області залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та "Сумиобленерго".

В міністерстві пояснили, що сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго".

"Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження", - додали в Міненерго.

Повідомляється, що наразі енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста та області в найкоротші терміни.

Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів.

Звернення до споживачів "Сумиобленерго"

В компанії зазначили, що російська армія поновила енергетичний терор населення Сумської області, через, що зараз частина мешканців Сум та області все ще без електроенергії.

"Давайте будемо однією командою й не допомагатимемо ворогу дізнатися про стан мереж і етап відновлення розподілу електроенергії", - зазначили енергетики.

За їх словами це допоможе швидше зробити ремонти з мінімізацією повторної атаки.

Правил інформаційної гігієни в умовах енергетичного терору:

  • Не розповсюджуйте в соціальних мережах інформацію, фото та відео з наслідками ворожих обстрілів.
  • Не вказуйте в чатах соцмереж інформацію про те, що атака вдалася чи не вдалася ("у нас щойно поцілили в підстанцію", "а в нас - поруч" тощо).
  • Не пишіть у масових чатах про те, що світло вже є з зазначенням локації, де саме.
  • Не обмінюйтеся такими повідомленнями навіть у чатах вашого будинку чи ОСББ, робочих і шкільних групах тощо. Ворог може бути скрізь. Від цього залежить безпека і життя ваших близьких та рідних.

"На жаль, ворог знає енергосистему Сумщини та її потенціал. У РФ читають наші повідомлення, й можуть використати цю інформацію, щоб знову вдарити по тих об’єктах, які живлять ваше місто чи вулицю", - зазначили в "Сумиобленерго"

Зауважимо, що не лише російські обстріли, а й негода ускладнює роботу електриків. Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

Зауважимо, що раніше ми писали, що без електроенергії також залишилися жителі в Сумах.

В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.

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Війна Росії проти України Відключеня світла
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