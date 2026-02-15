Зеленський після скандалу на Олімпіаді анонсував спортивні санкції

Зеленський анонсував, що вже підготовлено документ щодо санкційного пакету проти "російських осіб", які "працюють на війну та ставлять спорт на службу війні".

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для всіх у світі. Сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, - то це точно глобальний відкат від справедливості", - зазначив він.

Зеленський пообіцяв, що Україна відновить справедливість та ще раз повторив, що документ щодо санкцій вже готовий.