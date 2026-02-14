Зеленський особисто зустрівся з Гераскевичем та вручив орден Свободи

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Глава держави вручив спортсмену орден Свободи та подякував за принципову позицію.

Зеленський відзначив громадянську позицію Владислава Гераскевича та його підтримку України на міжнародній арені.

"З великою честю до вас і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Медалі важливі для України й для вас, але мені здається, що головне - хто ти. Я вважаю, що ви - особистість. І я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, безумовно, будуть. І в України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є в України, - українці. Ви - уособлення такої людини", - сказав президент.

Своєю чергою Владислав Гераскевич подякував за підтримку та наголосив, що українці об’єдналися проти несправедливості.

"І, що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України. І це насправді щось дуже особливе", - зазначив спортсмен.

Фото: Володимир Зеленський іручає орден Владиславу Гераскевичу (president.gov.ua)