Зеленський особисто зустрівся з Гераскевичем та вручив орден Свободи

Субота 14 лютого 2026 02:37
Зеленський особисто зустрівся з Гераскевичем та вручив орден Свободи Фото: президент Володимир Зеленський іручає орден Владиславу Гераскевичу (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Глава держави вручив спортсмену орден Свободи та подякував за принципову позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський відзначив громадянську позицію Владислава Гераскевича та його підтримку України на міжнародній арені.

"З великою честю до вас і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Медалі важливі для України й для вас, але мені здається, що головне - хто ти. Я вважаю, що ви - особистість. І я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, безумовно, будуть. І в України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є в України, - українці. Ви - уособлення такої людини", - сказав президент.

Своєю чергою Владислав Гераскевич подякував за підтримку та наголосив, що українці об’єдналися проти несправедливості.

"І, що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України. І це насправді щось дуже особливе", - зазначив спортсмен.

Зеленський особисто зустрівся з Гераскевичем та вручив орден СвободиФото: Володимир Зеленський іручає орден Владиславу Гераскевичу (president.gov.ua)

Що передувало

Як відомо, на шоломі Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів, яких убила Росія. Атлет планував вийти з ним на старт змагань зі скелетону на Олімпійських іграх-2026, в знак шани та пам’яті про українських спортсменів, які більше ніколи не зможуть змагатись через російську агресію.

Однак за кілька годин до першого заїзду Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича. МОК вважає таке оформлення екіпірування порушенням правил Олімпійської хартії та заборонив використовувати шолом під час стартів і тренувань.

"Найважливіше - ми не намагаємося порушувати якісь правила й бути варварами. Ми будемо продовжувати все одно, попри все будемо продовжувати боротися за свої права", - сказав спортсмен.

Батько Владислава та тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич також розповів про широку підтримку цього вчинку не лише серед українців, а й серед друзів України за кордоном.

"Все, що ви зробили, - все правильно. І важливо, як люди відреагували. Дякуємо вам за це", - наголосив президент.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд у Мілані 13 лютого почав розгляд позову Гераскевича проти МОК. Однак рішення суд прийняв не на користь спортсмена.

