Зеленский после скандала на Олимпиаде анонсировал спортивные санкции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский анонсировал "спортивные санкции" от Украины после скандала с отстранением от Олимпийских Игр скелетониста Владислава Гераскевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский анонсировал, что уже подготовлен документ по санкционному пакету против "российских лиц", которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для всех в мире. Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, - то это точно глобальный откат от справедливости", - отметил он.

Зеленский пообещал, что Украина восстановит справедливость и еще раз повторил, что документ по санкциям уже готов.

 

За что дисквалифицировали Гераскевича

Напомним, украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 отстранили от соревнований за 45 минут до старта. Причиной стал его шлем, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.

После отстранения Гераскевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК.

14 февраля Зеленский в Мюнхене встретился с Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Президент вручил спортсмену орден Свободы и поблагодарил за принципиальную позицию.

