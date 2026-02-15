Зеленський після скандалу на Олімпіаді анонсував спортивні санкції
Президент Володимир Зеленський анонсував "спортивні санкції" від України після скандалу з відсторонення від Олімпійських Ігор скелетоніста Владислава Гераскевича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
Зеленський анонсував, що вже підготовлено документ щодо санкційного пакету проти "російських осіб", які "працюють на війну та ставлять спорт на службу війні".
"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для всіх у світі. Сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, - то це точно глобальний відкат від справедливості", - зазначив він.
Зеленський пообіцяв, що Україна відновить справедливість та ще раз повторив, що документ щодо санкцій вже готовий.
За що дискваліфікували Гераскевича
Нагадаємо, українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 відсторонили від змагань за 45 хвилин до старту. Причиною став його шолом, на якому були зображені загиблі українські спортсмени.
У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що екіпірування нібито не відповідає принципам Олімпійської хартії щодо нейтральності спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань.
Після відсторонення Гераскевич звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS). Слухання відбулося 13 лютого, однак суд відхилив позов українця, погодившись із рішенням МОК.
14 лютого Зеленський у Мюнхені зустрівся з Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Президент вручив спортсмену орден Свободи та подякував за принципову позицію.