ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский после скандала на Олимпиаде анонсировал спортивные санкции

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 20:10
UA EN RU
Зеленский после скандала на Олимпиаде анонсировал спортивные санкции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский анонсировал "спортивные санкции" от Украины после скандала с отстранением от Олимпийских Игр скелетониста Владислава Гераскевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский анонсировал, что уже подготовлен документ по санкционному пакету против "российских лиц", которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для всех в мире. Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, - то это точно глобальный откат от справедливости", - отметил он.

Зеленский пообещал, что Украина восстановит справедливость и еще раз повторил, что документ по санкциям уже готов.

За что дисквалифицировали Гераскевича

Напомним, украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 отстранили от соревнований за 45 минут до старта. Причиной стал его шлем, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.

После отстранения Гераскевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК.

14 февраля Зеленский в Мюнхене встретился с Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Президент вручил спортсмену орден Свободы и поблагодарил за принципиальную позицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы