Зеленский после скандала на Олимпиаде анонсировал спортивные санкции

Президент Владимир Зеленский анонсировал "спортивные санкции" от Украины после скандала с отстранением от Олимпийских Игр скелетониста Владислава Гераскевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский анонсировал, что уже подготовлен документ по санкционному пакету против "российских лиц", которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для всех в мире. Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, - то это точно глобальный откат от справедливости", - отметил он.

Зеленский пообещал, что Украина восстановит справедливость и еще раз повторил, что документ по санкциям уже готов.