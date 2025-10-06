UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: після "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - наголосив президент.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

"Це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - додав він.

Крім того, Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та на підтримку партнерів.

"Всі партнери України в світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами", - зазначив президент.

Ракети "Нептун"

Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету

А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".

А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні