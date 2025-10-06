Зеленський: після "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - наголосив президент.
За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.
"Це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - додав він.
Крім того, Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та на підтримку партнерів.
"Всі партнери України в світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами", - зазначив президент.
Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.
А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.
Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".
А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.