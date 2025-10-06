RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: после "Нептунов" Украина перейдет к регулярному использованию баллистики

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", - подчеркнул президент.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

"Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика - это одна из гарантий безопасности", - добавил он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.

"Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами", - отметил президент.

Ракеты "Нептун"

Еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.

А уже в марте этого года заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение.

Впервые ракету "Длинный Нептун" РК360Л показали на День Независимости в видео на официальном аккаунте госпортала "Оружие".

 

А вот в ночь на 29 сентября украинские ракеты "Нептун" поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области. Он производит продукцию для нужд российского оборонного комплекса.

