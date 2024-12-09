Українці, позбавлені держнагород, втрачатимуть право на податкову пільгу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України .

Президент України підписав закон № 4108-IX про втрату права на податкову соціальну пільгу у разі позбавлення особи державної нагороди України. Зокрема, особи, позбавлені звання Герой України, втрачають право на цю пільгу.

Фото: документ 4108-IX (zakon.rada.gov.ua)

Основні зміни

Друга частина підпункту 169.3.3 викладено в новій редакції. Згідно з нею, надання податкових соціальних пільг, передбачених підпунктами "в" - "е" підпункту 169.1.3 та підпунктом 169.1.4, припиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, у якому платник податків втратив статус, необхідний для отримання цієї пільги.

Закон набирає чинності наступного дня після його офіційного опублікування.

Указ про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду або діють в інтересах держави-агресора - Росії. У списку, який затвердила РНБО, виявилося 34 особи, серед яких - колишні високопосадовці, народні депутати, керівники правоохоронних органів, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Покарання для зрадників

Серед осіб, які потрапили під санкції, десяток були піддані максимальному набору обмежень, що передбачає не лише позбавлення державних нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій, а також повне припинення торговельних операцій. Семеро з них потрапили під санкції вперше.