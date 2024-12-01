З 1 грудня в Україні підвищено податки: хто та скільки має платити, і що зміниться з нового року

Сьогодні, 1 грудня, набрав чинності закон про збільшення податків для українців . Хоча в тексті закону вказується, що платники податків мають почати виплачувати їх ще з жовтня, але цей процес розпочнеться вже з зими.

Хто та коли буде сплачувати збільшені податки, зокрема, військовий збір, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон №4015 (колишній законопроект №11416-д) про підвищення податків. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль днем раніше зазначив, що закон набуде чинності з 1 грудня. Також прем’єр додав, що закон є однією з ключових вимог наших кредиторів, і має забезпечити джерела наповнення коштами всіх витратних статей бюджету для оборони країни.

Очікується, що внаслідок податкових змін додаткові фінансові надходження бюджету до кінця 2024 року становитимуть 8 млрд грн, а у 2025 році – 140 млрд грн.

Підвищений військовий збір

Військовий збір запровадили ще в серпні 2014 року як тимчасовий захід для фінансування оборонних потреб країни. Увесь цей час його розмір становив 1,5%. Збір утримувався з зарплат, доходів підприємців, але не з соціальних виплат, таких як пенсії та стипендії.

Раніше гроші з військового збору надходили безпосередньо до державного бюджету. Хоча цільовим призначенням цих коштів було додаткове фінансування армії, але вони могли бути перенаправлені на інші потреби.

Згідно з новим законом, військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування Збройних сил України. При цьому він буде збільшений до 5%.

Відтепер із зарплати працівників утримуватиметься не 19,5%, а вже 23% (18% ПДФО + 5% ВЗ). Однак для військовослужбовців та співробітників силових структур ставку залишать на рівні 1,5%.

Додатковий закон, який виправить недоліки

Верховна Рада під час розгляду законопроєкту не підтримала жодних пільг щодо сплати військового збору. Зокрема, було відхилено пропозицію про звільнення від ВЗ фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях та в районах, де тривають бойові дії.

Однак народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що недоліки цього закону має виправити законопроєкт №9319, який планується ухвалити в другому читанні вже цього тижня. У ньому передбачені певні пільги для ФОПів, зокрема:

скасування обов’язкової сплати ВЗ для підприємців, зареєстрованих на окупованих територіях;

можливість для ФОПів I та II груп без найманих працівників один раз на рік піти у відпустку чи лікарняний без сплати військового збору.

Новий законопроєкт також має виправити казус зі сплатою податку "заднім числом". У законопроєкті №11416-д було вказано, що військовий збір потрібно сплачувати за новою ставкою з 1 жовтня, хоча сам закон набрав чинності лише через два місяці. Це автоматично зробило підприємців боржниками.

Законопроєкт №9319 виправить цю неточність, встановивши, що ставка військового збору для ФОПів усіх груп (5%) почне діяти з 1 січня 2025 року. Водночас звичайні громадяни сплачуватимуть підвищений військовий збір із зарплат та інших доходів уже з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня.

Як ФОПи платитимуть військовий збір

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) на спрощеній системі оподаткування І, ІІ та IV групи мають щомісячно сплачувати військовий збір авансом в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня звітного року. Оскільки ФОПи почнуть сплачувати ВЗ із 1 січня 2025 року, то ця сума становитиме для них 800 грн. Авансові внески можна зробити максимум до кінця року.

Військовий збір ФОПам на І, ІІ та IV групі платити доведеться обов’язково. Навіть якщо особа не здійснює підприємницьку діяльність і не отримує дохід чи прибуток, податкова автоматичне нараховуватиме ВЗ на двадцяте число кожного місяця. Якщо ця дата припадає на вихідні, потрібно заплатити до їх настання. У наступних періодах це може бути 19 чи 18 число.

ФОПи теж платитимуть по-новому (фото: freepik.com)

Платники єдиного податку III групи та юридичні особи також сплачуватимуть військовий збір, проте робитимуть це не помісячно, як І, ІІ та IV група, а поквартально.

Якщо І, ІІ та IV група платять фіксовану суму, то ФОПи третьої групи та юрособи мають сплачувати 1% від своїх доходів – це 10 грн з кожної заробленої тисячі гривень. Тобто, якщо дохід ФОПа III групи за підсумками місяця становитиме 20 тис. грн, сума військового збору складе 200 грн. Важливо додати – якщо ФОП чи юридична особа не отримала дохід, то немає й обороту, з якого треба платити 1%.

Звітність та сплата

Для сплати військового збору запровадять окремі рахунки для ФОПів на спрощеній системі. Територіальні органи Державної податкової служби вже оприлюднили відповідні реквізити, і платники податків можуть скористатися ними для переказів.

У IV кварталі 2024 року змін у звітності не передбачено. Проте бухгалтерські програми необхідно налаштувати для врахування нової ставки ВЗ. З 1 січня 2025 року вводиться новий місячний період подання об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Міністерство фінансів затвердить нову форму звіту та порядок її заповнення, а Державна податкова служба забезпечить шаблон для електронного подання.

Строк сплати військового збору для ФОПів III групи залишиться узгодженим із терміном сплати єдиного податку. Таким чином, підприємці цієї групи подаватимуть декларацію за IV квартал до 9 лютого, а ВЗ та єдиний податок мають бути сплачені до 19 лютого наступного року.

Залишається незрозумілим, як щомісячна звітність узгоджуватиметься з квартальною сплатою військового збору для ФОПів III групи. Механізм подання звітності, ймовірно, буде уточнено перед або після ухвалення законопроєкту №9319.

Штрафи за несплату для ФОПів

За несвоєчасну або неповну сплату військового збору ФОПами І, ІІ та IV групи (пізніше за 20 число місяця) накладається штраф у розмірі 50% від суми ВЗ, тобто з 1 січня нового року ця сума становитиме 400 гривень.

Підприємці на III групі оподаткування мають сплатити єдиний податок (ЄП) протягом 10 днів після кінцевого строку подання квартальної декларації. Якщо вони запізняться, то отримають штраф: до 30 днів запізнення – 5% від суми боргу. Якщо пройде більше ніж 30 днів, штраф збільшується до 10% від суми, яку не заплатили вчасно.

Проте штраф можна отримати, навіть якщо ви сплатили необхідну суму вчасно, але вам нарахували пеню, яку ви раніше не погасили. Оскільки внесені кошти покриють заборгованість, то на рахунку Податкової буде менша сума, ніж необхідно.

Інші податки

Згідно з законом, банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток. Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон передбачає зміни і для АЗС. Вони мають сплачувати податок на прибуток авансом. Ідеться про 30, 45 або 60 тис. грн щомісяця – залежно від типу заправки, за кожне місце продажу пального.

Наші податки йдуть на фінансування сил оборони (фото: Getty Images)

Пункти обміну валют також платитимуть податок на прибуток авансом. До того ж у прив’язці до євро:

700 євро за кожен пункт обміну валюти у Києві;

600 євро – у містах з населенням понад 50 тисяч;

200 євро – для інших населених пунктів.

В законі прописано, що підвищення військового збору діятиме не вічно, а лише до кінця року, в якому скасують воєнний стан. Умовно кажучи, якщо це відбудується в наступному році, то податки мають знизитися вже з 1 січня 2026 року.

Чи можливе подальше підвищення податків

На думку заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, ймовірність подальшого підвищення податків вже у 2025 році наразі виглядає мінімальною.

Така можливість прописана у меморандумі про співробітництво України з Міжнародним валютним фондом на той випадок, якщо відбудеться суттєве розбалансування державного бюджета. Статися це може, зокрема, через різке підвищення військових витрат України.

Проте наразі внутрішні ресурси державного бюджету повністю збалансовані. Крім того, міжнародними партнерами України підтверджено значні обсяги зовнішньої фінансової допомоги на наступний рік. Одним з індикаторів сбалансованості доходів і витрат українського бюджету, як військових, так і цивільних, є черговий успішний перегляд програми співробітництва України з МВФ на рівні персоналу.

Нагадаємо, з наступного року повертається обов’язок ФОПів сплачувати ЄСВ. На час дії воєнного стану ФОПи отримали право не сплачувати єдиний соціальний внесок. Проте в державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували, через що соцвнесок доведеться сплачувати майже всім підприємцям.