Украинцы, лишенные госнаград, будут терять право на налоговую льготу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому лица, лишенные государственной награды Украины, утрачивают право на налоговую социальную льготу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Президент Украины подписал закон № 4108-IX об утрате права на налоговую социальную льготу в случае лишения лица государственной награды Украины. В частности, лица, лишенные звания Героя Украины, утрачивают право на получение этой льготы.
Фото: документ 4108-IX (zakon.rada.gov.ua)
Основные изменения
Вторая часть подпункта 169.3.3 изложена в новой редакции. Согласно изменениям, предоставление налоговых социальных льгот, предусмотренных подпунктами "в" - "е" подпункта 169.1.3 и подпунктом 169.1.4, прекращается начиная с налогового месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик налогов утратил статус, необходимый для получения этих льгот.
Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Указ о лишении государственных наград лиц, совершивших измену
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора - России. В списке, который утвердила СНБО, оказалось 34 человека, среди которых - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители правоохранительных органов, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели.
Наказание для предателей
Среди лиц, попавших под санкции, десяток подвергнуты максимальному набору ограничений, который предусматривает не только лишение государственных наград, но и блокировку активов, аннулирование лицензий, а также полное прекращение торговых операций. Семеро из них попали под санкции впервые.
Напомним,что Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, с 1 января 2025 года.
Кроме того, с 1 декабря, вступил в силу закон об увеличении налогов для украинцев.