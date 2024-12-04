Рада перенесла підвищення податків для ФОПів

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проект № 9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - написав депутат.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Закон про підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності з 1 грудня. Закон передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для з усіх доходів громадян.

Закон встановлює обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців III групи та юридичних осіб III групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.