ua en ru
Ср, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рада перенесла підвищення податків для ФОПів

Україна, Середа 04 грудня 2024 11:23
UA EN RU
Рада перенесла підвищення податків для ФОПів Фото: Податки для ФОПів будуть підвищені з 1 січня 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект № 9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - написав депутат.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Закон про підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності з 1 грудня. Закон передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для з усіх доходів громадян.

Закон встановлює обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців III групи та юридичних осіб III групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Верховна рада
NEWS
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети