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Зеленський підписав закон про відновлення та відкриття е-декларацій

Київ, Вівторок 10 жовтня 2023 10:49
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Зеленський підписав закон про відновлення та відкриття е-декларацій Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій. Документ був схвалений парламентом 20 вересня з урахуванням вето глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Зокрема, у картці законопроекту вказано, що документ 10 жовтня повернуто з підписом президента.

Варто зазначити, що електронне декларування для чиновників та депутатів скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Але вже 5 вересня цього року Рада вирішила повернути е-декларування, однак відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента України Зеленського ветувати закон. Він зробив відповідний крок та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Вже 20 вересня Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента.

Чиї декларації будуть відкритими?

Це означає, що в Україні відновлено обов'язок чиновників та депутатів подавати електронні декларації. Але декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими.

Водночас у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

Окрім цього, є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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