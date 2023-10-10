Зеленский подписал закон о возобновлении и открытии е-деклараций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций. Документ был одобрен парламентом 20 сентября с учетом вето главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
В частности, в карточке законопроекта указано, что документ 10 октября возвращен с подписью президента.
Следует отметить, что электронное декларирование для чиновников и депутатов отменили после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Но уже 5 сентября этого года Рада решила вернуть е-декларирование, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.
После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Украины Зеленскому ветировать закон. Он сделал соответствующий шаг и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.
Уже 20 сентября Рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента.
Чьи декларации будут открыты?
Это означает, что в Украине восстановлена обязанность чиновников и депутатов представлять электронные декларации. Но декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью для их жизни и здоровья, будут закрытыми.
В то же время у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.
Кроме этого, есть определенные ограничения в отношении лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.
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