ua en ru
Вт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський ветував законопроект про електронні декларації

Київ, Вівторок 12 вересня 2023 10:12
UA EN RU
Зеленський ветував законопроект про електронні декларації Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Він заявив, що декларації мають бути відкритими.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Вето. Вранці надійшов із Верховної ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими", - заявив Зеленський.

За словами президента, декларації мають бути відкритими - і вже зараз, а не через рік.

"Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - зауважив Зеленський.

Законопроект про е-декларації

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної ради підтримали повернення відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ.

Але парламентарі відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.

У законопроекті вказано, що е-декларації ще рік мають бути не публічними. Однак за бажанням кожен чиновник може звернутися до НАЗК, аби його декларацію зробили публічною.

В "Слузі народу" пояснювали таке рішення залишити реєстр поки що закритим через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.

Однак це все ж викликало обурення як у суспільстві, так і серед антикорупційних організацій. Так, на сайті президента петиція із
закликом ветувати даний законопроект за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето на законопроект закликали президента України й у Європарламенті.

Додамо, як раніше розповіли РБК-Україна джерела, глава держави може ветувати законопроект про е-декларування, що він зробив вже сьогодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Декларації про доходи
NEWS
Зеленський ветував законопроект про електронні декларації
Зеленський ветував законопроект про електронні декларації
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ