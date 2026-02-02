Зеленський підписав санкції проти "тіньового флоту" РФ: під ударом і пропагандисти

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній "тіньового флоту" РФ, які перевозять підсанкційну нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - наголосив лідер країни.
Зеленський зауважив, що минулого тижня Євросоюз синхронізував у своїй юрисдикції українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів.
"Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані", - сказано в його заяві.
Нагадаємо, Євросоюз має намір затвердити черговий, 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти країни-агресорки має заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що 20-й пакет антиросійських санкцій має обмежити її енергетичні доходи, послабити "тіньовий флот" та блокувати схеми обходу санкцій.
Зазначимо, Сполучені Штати продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, американський лідер Дональд Трамп підписав двопартійний закон, що значно розширює можливості обмежень.
РБК-Україна також писало, що у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження були введені для посилення тиску на Кремль і змушення російського диктатора піти на переговори з Україною.