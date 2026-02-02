Зеленский подписал санкции против "теневого флота" РФ: под ударом и пропагандисты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем", - подчеркнул лидер страны.
Зеленский отметил, что на прошлой неделе Евросоюз синхронизировал в своей юрисдикции украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов.
"Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", - сказано в его заявлении.
Напомним, Евросоюз намерен утвердить очередной, 20-й пакет санкций против России 24 февраля. Новый пакет санкций Европейского Союза против страны-агрессора должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.
Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что 20-й пакет антироссийских санкций должен ограничить ее энергетические доходы, ослабить "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.
Отметим, Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, американский лидер Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет возможности ограничений.
РБК-Украина также писало, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и вынуждения российского диктатора пойти на переговоры с Украиной.