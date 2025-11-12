Зеленський запровадить санкції проти Міндіча і Цукермана, - джерела

Президент України Володимир Зеленський введе санкції проти двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави та власні джерела.

Що сказав Зеленський

Президент зазначив, що незабаром буде рішення Ради нацбезпеки України про санкції за поданням Кабінету міністрів.



Він звернув увагу, що зараз українцям надзвичайно складно, оскільки всі проходять через відключення світла, російські удари та втрати.

"Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому", - додав Зеленський.

Інформація від джерел

Поінформовані співрозмовники РБК-Україна уточнили, що до РНБО надійшло подання щодо санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.