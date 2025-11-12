Кабмін запропонував РНБО застосувати санкції проти Міндіча та Цукермана

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення внести до Ради національної безпеки та оборони пропозицію про застосування санкцій проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України "Про санкції", вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана ", - написала прем'єр.

Зазначимо, трохи раніше президент України Володимир Зеленський анонсував санкції проти двох осіб з-поміж фігурантів справи НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі" (операція "Мідас"). За даними джерел РБК-Україна, мова йшла саме про Міндіча та Цукермана.

Операція "Мідас": подробиці

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка організувала нелегальну схему у сфері енергетики. Учасники організації змушували контрагентів "Енергоатому" платити за те, щоб зберегти статус постачальника та уникнути блокування платежів.

Куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського - Тімур Міндіч. Гроші відмивалися через офіс, пов'язаний з Олександром Цукерманом та зрадником України, екснардепом Андрієм Деркачем. У схемі фігурували чинний міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук відсторонили від посад. При цьому Зеленський зазначив, що їх потрібно буде відправити у відставку. Більш детально про скандальну схему - у матеріалі РБК-Україна.