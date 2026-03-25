ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський підписав два призначення в СБУ: хто очолив підрозділи

16:10 25.03.2026 Ср
1 хв
Призначено нових топпосадовців СБУ
aimg Олена Чупровська
Зеленський підписав два призначення в СБУ: хто очолив підрозділи

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівному складі Служби безпеки України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні Укази з'явилися на сайті президента України 25 березня.

У керівному складі Служби безпеки України відбулись зміни - призначено нових очільників двох стратегічних департаментів.

Хто очолив департамент контррозвідки

Глава держави призначив Сергія Гуньковського на посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Це один із найважливіших підрозділів служби, який відповідає за боротьбу зі шпигунством та захист державних інтересів.

"Призначити Гуньковського Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу №269/2026.

Зміни у військовій контррозвідці

Керівником Департаменту військової контррозвідки став Віктор Заєць.

"Призначити Зайця Віктора Миколайовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - зазначається в указі №270/2026.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський готує зміни в МЗС. З з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі і не тільки.

До того експрем'єр Британії Сунак отримав посаду радника Зеленського. Він буде консультувати главу держави з питань економічного відновлення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Служба безпеки України
