Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини після скандалу з укриттями для літаків

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі.

Варто зауважити, що Компаниченка було призначено на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області 17 листопада 2022 року.

Корупційний скандал

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили корупційну схему за участю топ-посадовців Повітряних сил та СБУ.

Як з'ясувалося, торік на будівництво арочних конструкцій на аеродромах (укриттів для літаків) було виділено 1,4 млрд гривень.

За версією слідства, командувач логістики Повітряних сил Андрій Українець вирішив "заробити" і вступив у змову з начальником управління СБУ Житомирської області Володимиром Компаниченком, щоб той допоміг підкупити керівництво військової контррозвідки.

За 13 млн гривень організатори схеми хотіли залучити до перевірки неякісних укриттів для літаків "лояльних" аудиторів.