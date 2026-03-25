Зеленский подписал два назначения в СБУ: кто возглавил подразделения

16:10 25.03.2026 Ср
Назначены новые топ-чиновники СБУ
Зеленский подписал два назначения в СБУ: кто возглавил подразделения

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководящем составе Службы безопасности Украины.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие Указы появились на сайте президента Украины 25 марта.

Читайте также: Зеленский уволил главу СБУ Житомирщины после скандала с укрытиями для самолетов

В руководящем составе Службы безопасности Украины произошли изменения - назначены новые руководители двух стратегических департаментов.

Кто возглавил департамент контрразведки

Глава государства назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Это одно из важнейших подразделений службы, которое отвечает за борьбу со шпионажем и защиту государственных интересов.

"Назначить Гуньковского Сергея Леонидовича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №269/2026.

Изменения в военной контрразведке

Руководителем Департамента военной контрразведки стал Виктор Заец.

"Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - отмечается в указе №270/2026.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский готовит изменения в МИД. С появится специальный представитель по Беларуси и не только.

До того экс-премьер Британии Сунак получил должность советника Зеленского. Он будет консультировать главу государства по вопросам экономического восстановления.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой