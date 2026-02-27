ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС

Україна, П'ятниця 27 лютого 2026 20:35
UA EN RU
Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr.com)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Зокрема, з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС

"МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей - це те, що дає Україні найкращий результат", - зазначив президент.

Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".

"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - підкреслив він.

Кадрові призначення Зеленського

Нагадаємо, експрем'єр Британії Ріші Сунак стане радником Володимира Зеленського. Він обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.

Зазначимо, у грудні 2025 року Зеленський призначив колишнього канадського міністра Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Вона обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.

До цього Зеленський призначив експосла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. З 2021 по 2025 рік вона була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МЗС України Білорусь
Новини
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі