Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей - це те, що дає Україні найкращий результат", - зазначив президент.

Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".

"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - підкреслив він.

Кадрові призначення Зеленського