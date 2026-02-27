Експрем'єр Британії Сунак отримав посаду при Зеленському
Колишній прем'єр Великої Британії Ріші Сунак стане радником президента України Володимира Зеленського. Він буде консультувати Україну з питань економічного відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Independent.
Згідно з даними видання, експрем'єр обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.
Зазначимо, поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що Сунак допомагатиме Зеленському в рамках групи з залучення іноземних інвестицій. Він працюватиме разом з Оксаною Маркаровою та Христею Фріланд, яких Зеленський раніше призначив своїми радницями.
Сам Сунак заявив, що для нього "було честю" підтримувати Україну, коли він був прем'єром. Він зазначив, що високо оцінює лідерство Зеленського над українським народом.
"Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка... Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи", - сказав він.
Видання пише, що Сунак 27 лютого взяв участь в першому засіданні Ради. Окрім нього, там були президент Світового банку Аджай Банга та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, і представники Siemens, BlackRock, Citigroup та ArcelorMittal.
При цьому Сунак залишається членом парламенту Британії від Річмонда та Норталлертона та консультантом для Goldman Sachs, Microsoft і розробника штучного інтелекту, Anthropic.
Нагадаємо, що 5 грудня 2025 року Зеленський призначив екміністра Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.
Христя Фріланд - письменниця, журналістка і політична діячка. Обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
До цього, 30 листопада, Зеленський призначив колишнього посла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. З 2021 по 2025 рік Оксана Маркарова була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.