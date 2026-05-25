Тихановська приїхала на місце прильоту в Києві та зробила різку заяву про Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала місце російського удару у Києві та звинуватила диктатора Олександра Лукашенка у причетності до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тихановської в X .

Вона наголосила, що Росія намагається зламати українців "страхом, темрявою та постійними нічними атаками". Тихановська зауважила, що кожен удар "викриває справжню суть путінського режиму - режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів".

"І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - йдеться у її заяві.

Вона додала, що білоруси підтримують Україну - не тому, що це "політично коректно", а тому, що "відчуваємо цей біль як свій власний".

"Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконаний: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

Атака на Київ та область 24 травня

Нагадаємо, в ніч на 24 травня країна-агресорка випустила по Україні 90 ракет різних типів - серед них балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.

Головною ціллю масованого удару став Київ. За останніми даними, 87 людей постраждали, троє з них - діти. Загинули двоє осіб.