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Зеленский подключил к давлению на Путина президента еще одной страны, - СМИ

11:50 19.06.2026 Пт
2 мин
В чем заключается замысел украинского лидера?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский подключил к давлению на Путина президента еще одной страны, - СМИ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Сильве с просьбой содействовать переговорному процессу по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ICL Notícias.

Издание пишет, что идея заключается в том, что президент Бразилии мог бы позвонить как российскому диктатору Владимиру Путину, так и главе КНР Си Цзиньпину.

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Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в мирных переговорах и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками.

В то же время отмечается, что, по мнению правительства Бразилии, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.

Издание также напомнило, что в прошлом году Украина уже обращалась с аналогичной просьбой, и МИД Бразилии подтвердил СМИ, что сообщение было передано диктатору, однако результата это не принесло.

Напомним, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, более 60% граждан Украины поддержали бы прекращение боевых действий по нынешней линии фронта при условии получения гарантий безопасности от международных партнеров.

Отметим, что после удара украинских сил по Московскому НПЗ Владимир Зеленский призвал россиян оказать влияние на российского диктатора, если они стремятся положить конец последствиям развязанной им войны.

По словам президента Украины, более половины россиян выступают за завершение войны. Он подчеркнул, что граждане страны-агрессора видят отсутствие побед своей армии на поле боя.

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