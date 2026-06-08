Українці назвали єдину умову заморозки війни з РФ, - опитування

Понад 60% українців підтримають припинення вогню за нинішньою лінією фронту - але за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Чотири сценарії на вибір

КМІС перевірив, як українці реагують на різні варіанти завершення бойових дій. Кожному респонденту зачитували лише один із чотирьох сценаріїв - випадково обраний. Усі сценарії передбачали зупинку бойових дій за поточною лінією фронту, а Росія фактично зберігала контроль над окупованими територіями - але без офіційного визнання цього факту.

Відрізнявся лише безпековий компонент:

Сценарій 1 - "Без гарантій безпеки": бойові дії зупиняються, але Україна не отримує ні гарантій, ні грошей, ні зброї.

Сценарій 2 - "Символічна присутність Європи": війська ЄС розміщуються в Україні, але далеко від фронту і не братимуть участі в боях у разі нового вторгнення.

Сценарій 3 - "Свої сили і ресурси союзників": союзники постачають Україні значну кількість грошей, зброї та ракет.

Сценарій 4 - "Європейський щит": війська ЄС розміщуються поблизу лінії фронту і відбиватимуть напад у разі нової агресії.

Що показали результати

Без жодних гарантій більшість проти. Якщо Україна не отримає ні гарантій безпеки, ні зброї, ні фінансової підтримки - 61% категорично відкидають таке перемир'я. Підтримати готові лише 32%, і то переважно неохоче.

Фото: результати опитування КМІС (kiis.com.ua)

Символічна присутність Європи не переконує. Якщо війська ЄС розміщуватимуться далеко від фронту і не братимуть участі в боях - 49% проти, 42% підтримають. Тобто цей варіант кращий за перший, але більшості все одно замало.

Якщо союзники нададуть масштабну підтримку ресурсами - 53% підтримають перемир'я, 37% відкидають. Тут уперше прихильників більше, ніж противників.

Найбільше підтримки - у "Європейського щита". Варіант із розміщенням військ ЄС поблизу фронту з реальною участю у захисті в разі нового вторгнення підтримують 61% українців. Категорично проти - 33%.